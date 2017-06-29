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29 июня 2017

Образ дня: Кейт Миддлтон в Gucci

Герцогиня Кембриджская в Музее Виктории и Альберта

Сегодня для культурной жизни Великобритании важный день — открывается новое пространство Музея Виктории и Альберта, самое масштабное за последние сто лет. Первой увидеть выставочный зал Road Quarter, над которым работала известный архитектор Аманда Ливит, приехала герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон. Ее образ приятно всех удивил — кажется, она впервые выбрала наряд от Gucci и сразу собрала сотни комплиментов. Черно-белое платье с декоративными красными вставками из текущей коллекции модного Дома явно вдохновлено 50-ми и стилем Жаклин Кеннеди. Кейт Миддлтон дополнила его клатчем в тон, скромными жемчужными серьгами и черными лодочками на устойчивом каблуке. Единственной, кому не пришелся по душе такой выход герцогини, стала королева Елизавета II. Кейт Миддлтон не соблюла одно из ключевых правил королевского этикета, появившись на публике с открытыми коленями. Если откинуть эти условности, ее наряд, безусловно, заслуживает звание безупречного.

Кейт Миддлтон в Gucci
Кейт Миддлтон в Gucci
Кейт Миддлтон в Gucci
Кейт Миддлтон в Gucci
Кейт Миддлтон в Gucci

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