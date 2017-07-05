Образ дня: Бриджит Макрон в Louis Vuitton

В обязанности первых леди входит поддержка культурного развития страны, в том числе и в индустрии моды. 64-летняя Бриджит Макрон, супруга нового президента Франции, обычно делает это, выбирая наряды французского бренда Louis Vuitton. На днях мадам Макрон поддержала дизайнеров родной страны, появившись на Неделе Высокой моды в Париже.

Элегантный образ Бриджит состоял из черных брюк, белой блузки и серого жакета-оверсайз Louis Vuitton. Туфли-лодочки из змеиной кожи удачно сочетались по цвету с жакетом, а небольшая сумка завершала образ. Прическа первой леди открывала лицо, в макияже же Макрон сделала легкий акцент на глаза.