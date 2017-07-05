Москва, я люблю тебя! гид по столице
Большой летний гороскоп 2017 прогноз для всех знаков Зодиака
Сексуальный гороскоп на июль sex-прогноз
Какое впечатление вы производите? тест ELLE
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидеоЭнциклопедия

  • вход

  •  
  • выход
    • Рассылка ElleiPad версия

    Полная версия

    Мода
    Красота
    Звезды
    Отношения
    Стиль жизни
    ELLE Decoration
    ГороскопыТестыКонкурсыВидеоЭнциклопедия

    Мода

    Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

    05 июля 2017

    Образ дня: Бриджит Макрон в Louis Vuitton

    Первая леди Франции на Неделе Высокой моды в Париже

    В обязанности первых леди входит поддержка культурного развития страны, в том числе и в индустрии моды. 64-летняя Бриджит Макрон, супруга нового президента Франции, обычно делает это, выбирая наряды французского бренда Louis Vuitton. На днях мадам Макрон поддержала дизайнеров родной страны, появившись на Неделе Высокой моды в Париже.

    Элегантный образ Бриджит состоял из черных брюк, белой блузки и серого жакета-оверсайз Louis Vuitton. Туфли-лодочки из змеиной кожи удачно сочетались по цвету с жакетом, а небольшая сумка завершала образ. Прическа первой леди открывала лицо, в макияже же Макрон сделала легкий акцент на глаза.


    Бриджит МакронФОТОLegion Media
    Бриджит Макрон

    Материалы по темам

    ЭнциклопедияБРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

    Все статьи
    © 2006-2017 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены
    Оставайтесь в курсе новых событий в мире звезд, моды и красоты

    Получать уведомления

    X
    Если вы забыли пароль, вы можете восстановить его здесь
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
    Извините, произошла ошибка!
    Попробуйте еще раз
    Поздравляем!
    Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно.
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.
    Извините,
    произошла ошибка!
    Пробуйте еще раз