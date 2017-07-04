Образ дня: Белла Хадид в Dior

Креативный директор Дома Dior Мария Грация Кьюри вчера вечером собрала звезд в Париже не только для того, чтобы представить новую кутюрную коллекцию, но и чтобы торжественно открыть выставку «Кристиан Диор. Кутюрье мечты», посвященную 70-летию бренда.

Всех гостей коктейля в Музее декоративного искусства затмила супермодель и посланница Dior Белла Хадид. Полупрозрачное длинное платье в мелкий горошек подчеркивало фигуру модели. Волосы Хадид собрали в элегантный пучок, а финальным штрихом к образу стали маленькие солнцезащитные очки в круглой оправе.