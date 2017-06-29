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29 июня 2017

Новый проект Кендалл и Кайли Дженнер обернулся скандалом

Коллекция сестер стала поводом для живого обсуждения в соцсетях

Сегодня в продажу поступила новая лимитированная коллекция Kendall + Kylie, которая моментально вызвала волну бурных обсуждений в соцсетях. Сестры выпустили серию фанатских футболок с героями прошлых десятилетий: Pink Floyd, Metallica, Бигги и Тупаком. Мерчендайз сейчас — одна из самых актуальных тем, и в таком виде коллекция бы однозначно вызвала только одобрение со стороны поклонников. Однако Кендалл и Кайли этим не ограничились и поверх портретов культовых музыкантов напечатали свои портреты. Особенно пользователей Twitter возмутило такое отношение по отношению к рэперам Тупаку и Бигги. Оба трагически погибли во время перестрелки. «Кто сказал Кайли и Кендалл, что так можно поступать? И вообще, эти футболки можно сразу сжигать, ничего ужаснее в жизни не видел», — комментируют в соцсетях. Однако нашлись и те, кто оценил дизайнерскую находку: через несколько часов был скуплен практически весь тираж.

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  • Новый проект Кендалл и Кайли Дженнер обернулся скандалом | галерея [1] фото [1]
  • Новый проект Кендалл и Кайли Дженнер обернулся скандалом | галерея [1] фото [2]
  • Новый проект Кендалл и Кайли Дженнер обернулся скандалом | галерея [1] фото [3]
  • Новый проект Кендалл и Кайли Дженнер обернулся скандалом | галерея [1] фото [4]
  • Новый проект Кендалл и Кайли Дженнер обернулся скандалом | галерея [1] фото [5]

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