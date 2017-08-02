Новый откровенный выход Ким Кардашьян

С тех пор, как Ким Кардашьян снова вернулась в форму , она выбирает исключительно откровенные наряды . Так, вчера ее заметили сначала в прозрачной черной майке, подчеркивающей грудь, и коротких шортах защитного цвета.

Кстати, источники, близкие к Ким, сообщают, что Канье впервые не оценил выход супруги. Все потому, что обычно она всегда советуется с возлюбленным по поводу нового образа, а на этот раз даже не отправила ему фото. Уэст решил, что для обычного ужина такой наряд слишком простой — видимо, ему больше по вкусу, когда жена выходит в платье-сетке, полностью обнажающем зону декольте.