Новый образ Мелании Трамп на саммите G20

Во второй день саммита G20, который в данный момент проходит в Гамбурге, Мелания Трамп вновь оказалось в эпицентре внимания прессы. Супруга президента Соединенных Штатов появилась на очередном мероприятии в сером платье с необычным принтом, дополнив его яркой деталью – красным кожаным ремнем. На плечи первая леди США накинула легкое пальто алого цвета. Что же касается обуви, то Мелания решила остаться верна классическим лодочкам на высоком каблуке, выбрав на этот раз пару серебристо-серого оттенка.

Этот образ сразу был назван модными критиками одним из самых запоминающихся нарядов за всю историю появления первых леди на саммите «Большой двадцатки».