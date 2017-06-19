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Мода

Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

19 июня 2017

Новый конфликт в Голливуде: Майли Сайрус поставила под угрозу карьеру брата

Dolce&Gabbana начали войну с Майли Сайрус

На этой Неделе моды в Милане состоялся дебют Брайсона Сайруса, брата Майли Сайрус, в качестве модели. Молодой человек прошелся по подиуму Dolce&Gabbana. Сестра решила поздравить его в Instagram: «Поздравляю @braisonccyrus с его первым шоу! Конечно, модельная карьера никогда не была голубой мечтой моего брата. Потому что он уже самый талантливый музыкант изо всех, кого мне довелось слышать. НО пробовать новое и не упускать возможности выйти из зоны комфорта — у Сайрусов в крови». Этим Майли могла бы ограничиться, но она пошла дальше и также прокомментировала отношения Dolce&Gabbana с Меланией Трамп, которую они активно поддерживают.

«P.S.: D&G, я абсолютно не согласна с вашей политикой. Но мне глубоко симпатично, что вы поддерживаете молодых художников и предоставляете им платформу для развития». Высказывание может показаться достаточно деликатным, однако креативные директора посчитали его возмутительным. В ответ Стефано Габбана под постом Майли оставил комментарий: «Из-за твоей глупости мы больше ни за что не будем работать с твоим братом». Чуть позже Стефано также разместил пост в своем Instagram: «Мы итальянцы, нас не интересует политика, тем более американская. Мы делаем платья. И мы не нуждаемся в твоих постах и комментариях, так что в следующий раз просто проигнорируй нас. #boycottdolcegabbana».

Брайсон Сайрус
Майли Сайрус

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