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    17 июля 2017

    Новые модели часов швейцарского бренда Vacheron Constantin

    Коллекция Overseas пополнилась сразу шестью новинками

    Швейцарская марка Vacheron Constantin с 1755 года создает элитные часы, которые носили парламентарии и августейшие особы. В этом сезоне в коллекции Overseas появилось шесть новых моделей. Выбор впечатляет: полностью стальные или с безелями из розового золота, с циферблатами синего, розово-бежевого или серебристого цвета, с хронографом или инкрустированные бриллиантами.


    Часы Overseas Vacheron Constantin

    Новые часы Vacheron Constantin задумывались как идеальный микс спортивного стиля и элегантности. Внешний вид моделей можно легко менять: стальной браслет для образа в стиле casual и ремешок из каучука или кожи миссисипского аллигатора – для вечернего.

    Часы Overseas Vacheron Constantin
    Часы Overseas Vacheron Constantin
    Часы Overseas Vacheron Constantin

    Все часы, разумеется, отмечены Женевским клеймом – гарантией происхождения, качества, долговечности и высокого мастерства, которое присваивается исключительно механическим калибрам, собранным на территории кантона Женева.

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