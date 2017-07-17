Новые модели часов швейцарского бренда Vacheron Constantin

Швейцарская марка Vacheron Constantin с 1755 года создает элитные часы, которые носили парламентарии и августейшие особы. В этом сезоне в коллекции Overseas появилось шесть новых моделей. Выбор впечатляет: полностью стальные или с безелями из розового золота, с циферблатами синего, розово-бежевого или серебристого цвета, с хронографом или инкрустированные бриллиантами.