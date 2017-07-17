Новые модели часов швейцарского бренда Vacheron Constantin

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Коллекция Overseas пополнилась сразу шестью новинками
Швейцарская марка Vacheron Constantin с 1755 года создает элитные часы, которые носили парламентарии и августейшие особы. В этом сезоне в коллекции Overseas появилось шесть новых моделей. Выбор впечатляет: полностью стальные или с безелями из розового золота, с циферблатами синего, розово-бежевого или серебристого цвета, с хронографом или инкрустированные бриллиантами.
Новые часы Vacheron Constantin задумывались как идеальный микс спортивного стиля и элегантности. Внешний вид моделей можно легко менять: стальной браслет для образа в стиле casual и ремешок из каучука или кожи миссисипского аллигатора – для вечернего.
Все часы, разумеется, отмечены Женевским клеймом – гарантией происхождения, качества, долговечности и высокого мастерства, которое присваивается исключительно механическим калибрам, собранным на территории кантона Женева.