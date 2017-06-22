Новая коллекция Рианны для Manolo Blahnik может обернуться скандалом

Рианна представила третью коллекцию обуви для премиального бренда Manolo Blahnik. Коллаборация получила название So Stoned, что вызвало широкий резонанс в прессе. Дело в том, что слово stoned может переводится с английского по-разному: от литературного «восхищенный» до сленгового «под кайфом». Сама Рири настаивает на буквальном варианте: stoned от слова stone, то есть «камень», потому что почти все четыре новые модели украшены кристаллами Swarovski, а шпильки каблуков покрыты жемчужным напылением. Босоножки получили яркие названия: Poison Ivy, Bajan Princess, Purple Chalice и Spice. В продажи коллекция появится 6 июля, цены будут варьироваться от $1265 до $2325.