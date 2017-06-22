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Мода

Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

22 июня 2017

Новая коллекция Рианны для Manolo Blahnik может обернуться скандалом

Певица выбрала неоднозначное название для коллаборации

Рианна представила третью коллекцию обуви для премиального бренда Manolo Blahnik. Коллаборация получила название So Stoned, что вызвало широкий резонанс в прессе. Дело в том, что слово stoned может переводится с английского по-разному: от литературного «восхищенный» до сленгового «под кайфом». Сама Рири настаивает на буквальном варианте: stoned от слова stone, то есть «камень», потому что почти все четыре новые модели украшены кристаллами Swarovski, а шпильки каблуков покрыты жемчужным напылением. Босоножки получили яркие названия: Poison Ivy, Bajan Princess, Purple Chalice и Spice. В продажи коллекция появится 6 июля, цены будут варьироваться от $1265 до $2325.

Рианна
Рианна
Рианна
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  • Новая коллекция Рианны для Manolo Blahnik может обернуться скандалом | галерея [1] фото [1]
  • Новая коллекция Рианны для Manolo Blahnik может обернуться скандалом | галерея [1] фото [2]
  • Новая коллекция Рианны для Manolo Blahnik может обернуться скандалом | галерея [1] фото [3]
  • Новая коллекция Рианны для Manolo Blahnik может обернуться скандалом | галерея [1] фото [4]

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