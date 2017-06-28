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Мода

Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

28 июня 2017

Новая книга Gucci обещает моментально стать раритетом

Итальянский модный Дом готовит к выпуску новый фотоальбом

Gucci умеют заставить модную общественность заговорить о себе. На этот раз креативный директор модного Дома Алессандро Микеле готовит к выпуску фотоальбом тиражом всего в 1000 экземпляров. Новый проект получил латинское название Hortus Sanitatis, то есть «Сад здравия», в честь легендарного средневекового справочника лекарственных растений. Однако предположение, что книга Gucci будет посвящена травам, далеко от правды. В альбом войдут черно-белые фотографии новой pre-fall коллекции, сделанные Дереком Риджерсом, известным британским фотографом, вошедшим в историю благодаря портретам английских панков и других субкультур. Большая часть съемок проходила в средневековых итальянских аптеках, книжных магазинах и библиотеках. Пополнить свою коллекцию редким экземпляром от Gucci можно будет с 5 июля — альбом появится в продаже в Colette, Dover Street Market, 10 Corso Como и еще в нескольких магазинах в Лос-Анджелесе, Сеуле, Токио, Мадриде и Барселоне.

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  • Новая книга Gucci обещает моментально стать раритетом | галерея [1] фото [2]
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  • Новая книга Gucci обещает моментально стать раритетом | галерея [1] фото [4]

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