Ничего лишнего: показ Valentino Haute Couture в Париже

Вот уже который сезон от коллекций Пьерпаоло Пиччоли для Valentino буквально перехватывает дыхание — настолько это целостное и красноречивое высказывание. В первую очередь на тему современной женственности и завораживающей простоты. Именно такой и оказалась новая кутюрная коллекция бренда.

Пиччоли работает с подчеркнуто свободными силуэтами — расклешенными платьями в пол, длинными кейпами, распашными накидками — и сложными цветами. Здесь семужный, горчичный, нефритовый, оттенки мха и красного дерева. Словом, настоящая отрада для глаз. В качестве заглавной темы Valentino выбрали Восток: в коллекции мы видим богатую вышивку и орнаменты, напоминающие о персидских коврах. Однако в планы Пиччоли, очевидно, не входило создавать образы современных султанш. Скорее он поставил себе за цель эффектно актуализировать традиционные мотивы. Так, расшитые туники предлагается сочетать с минималистичными белыми ботильонами, а шифоновые платья — с серебристыми клатчами.