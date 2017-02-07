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Мода

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07 февраля 2017

Наталья Водянова стала лицом коллекции H&M Conscious Exclusive

Российская супермодель представила платье из экологичной линейки бренда

В новом сезоне H&M выбрал звездную героиню рекламной кампании Conscious Exclusive – экологичную коллекцию бренда представила Наталья Водянова. Российская супермодель снялась в ключевой вещи линейки нового сезона – платье из материала Bionic – полиэстера, изготовленного из переработанного пластика. «Я горжусь тем, что стану частью кампании H&M Conscious Exclusive. Очень увлекательно наблюдать за появлением новых экологичных материалов, которые использованы в этой коллекции — они обещают нам более экологичное будущее в мире моды», — прокомментировала свое участие в кампании создательница благотворительного фонда «Обнаженные сердца».

H&M Concious Exclusive

Помимо роскошного вечернего платья, в котором Водянова появляется в кадре, в новую коллекцию вошла одежда для женщин, мужчин и детей и созданные на основе органических масел ароматы. Вещи из линейки H&M Conscious Exclusive появятся в продаже 20 апреля.

H&M Concious Exclusive
H&M Concious Exclusive
H&M Concious Exclusive
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  • Наталья Водянова стала лицом коллекции H&M Concious Exclusive | галерея [1] фото [1]
  • Наталья Водянова стала лицом коллекции H&M Concious Exclusive | галерея [1] фото [2]
  • Наталья Водянова стала лицом коллекции H&M Concious Exclusive | галерея [1] фото [3]
  • Наталья Водянова стала лицом коллекции H&M Concious Exclusive | галерея [1] фото [4]

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