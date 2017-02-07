Наталья Водянова стала лицом коллекции H&M Conscious Exclusive

В новом сезоне H&M выбрал звездную героиню рекламной кампании Conscious Exclusive – экологичную коллекцию бренда представила Наталья Водянова. Российская супермодель снялась в ключевой вещи линейки нового сезона – платье из материала Bionic – полиэстера, изготовленного из переработанного пластика. «Я горжусь тем, что стану частью кампании H&M Conscious Exclusive. Очень увлекательно наблюдать за появлением новых экологичных материалов, которые использованы в этой коллекции — они обещают нам более экологичное будущее в мире моды», — прокомментировала свое участие в кампании создательница благотворительного фонда «Обнаженные сердца».