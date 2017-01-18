Наоми Кэмпбелл разделась для Givenchy Jeans

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46-летняя супермодель обнажилась перед объективом фотодуэта Луиджи и Ланго
Наоми Кэмпбелл стала четвертой героиней серии имиджей Givenchy Jeans. На фото 46-летняя модель позирует топлес, в одних джинсах, сидя на плечах у манекенщика Джастина Леви.
По другую сторону объектива работал фотодуэт Луиджи и Ланго. Снимками, а также видео со съемок в Instagram поделился креативный директор модного Дома Рикардо Тиши.
Для предыдущих частей серии обнажались Ирина Шейк, Жизель Бюндхен и Кэндис Свейнпол. Компанию им составили Крис Мур, Кауа Реймонд и Алессио Поцци.
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