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Мода

Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

18 января 2017

Наоми Кэмпбелл разделась для Givenchy Jeans

46-летняя супермодель обнажилась перед объективом фотодуэта Луиджи и Ланго

Наоми Кэмпбелл стала четвертой героиней серии имиджей Givenchy Jeans. На фото 46-летняя модель позирует топлес, в одних джинсах, сидя на плечах у манекенщика Джастина Леви.

По другую сторону объектива работал фотодуэт Луиджи и Ланго. Снимками, а также видео со съемок в Instagram поделился креативный директор модного Дома Рикардо Тиши.

Для предыдущих частей серии обнажались Ирина Шейк, Жизель Бюндхен и Кэндис Свейнпол. Компанию им составили Крис Мур, Кауа Реймонд и Алессио Поцци.

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