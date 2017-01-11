Модное место: как Ханой становится вторым Парижем

Еще недавно работа фэшн-дизайнера во Вьетнаме ценилась не более, чем труд разнорабочего. Кому тут нужны были креативность и уникальность, когда в стране на поток поставлено производство кроссовок и джинсов западных брендов? Оказалось, что нужны — за последнее время здесь появилась целая плеяда молодых перспективных и высококлассных модельеров, которые своим энтузиазмом преломляют ситуацию в текстильной промышленности. Конечно, Ханой еще не встал в один ряд с мировыми столицами моды, но он динамично развивается и в будущем имеет все шансы «перетянуть на себя одеяло». Так что, если вы собираетесь на отдых в эту социалистическую республику, обратите внимание на местных талантливых дизайнеров. Вот только четверо из них.

Ву Тхао (Vu Thao)

Создательница бренда Kilomet109 Ву Тхао делает ставку на экологичность и национальные традиции. Она одна из немногих, кто сотрудничает с представителями этнических меньшинств (всего во Вьетнаме проживает 54 этнические группы). Наладив контакт с жительницами маленькой деревушки в горах, Ву заказывает им производство натуральных тканей и их окрашивание органическими красителями на основе ямса, индиго и других растений. Раз в два месяца дизайнер сама ездит в горную деревню, где экспериментирует с красящими пигментами и аутентичными методами обработки волокон. Обратите внимание на стеганые джинсовые куртки от Kilomet109, платья в стиле 70-х из конопли, брюки-клеш с завышенной талией и шелковые вуали с огурцами «пейсли».

Май Фуонг (Mai Phuong)

Прежде чем попасть в индустрию моды, Май Фуонг была дизайнером интерьеров — отсюда фирменный архитектурный крой ее вещей. Сначала Май создавала одежду, обувь и сумки исключительно для себя, но два года назад решила продавать свои творения через бутик aN Store в Ханое, и это дело у нее пошло неожиданно хорошо. Лаконичные вещи Май Фуонг пользуются спросом у европейских, корейских и японских туристов, которые приезжают на шопинг в столицу страны. Особенно хороши у нее белье в стиле boho-шик, кожаные изделия и бархатные casual-платья без лишней помпезности.

ФОТО aN Store

Нгок Тай Вао Лоан (Ngoc Thai Bao Loan)

Местные фэшн-блогеры и продвинутая молодежь ценит дизайнера Нгок Тай Вао Лоан, чей конек — одежда унисекс асимметричного кроя с преобладанием чистых глубоких цветов.

Нгуен Конг Три (Nguyen Cong Tri)