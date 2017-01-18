"Мисс Вселенная 2017": кого назовут самой красивой девушкой планеты?

На филиппинском острове Себу сейчас очень горячо - именно сюда прилетели со всего мира главные красавицы, чтобы принять участие в конкурсе «Мисс Вселенная». Как обычно, перед финалом мероприятия, на котором будет объявлена самая красивая женщина мира, проходит генеральная репетиция шоу - дефиле в купальниках. Elle знакомит вас с самыми яркими образами и предлагает выбрать лучший.