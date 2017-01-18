«Оскар – 2017» главная кинопремия года
Что бы сказал о вас Дональд Трамп? тест ELLE
Гороскоп на 2017 год от Александра Литвина
Выбор подарков лучший презент на праздники - какой он?
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидео

вход

Рассылка ElleiPad версия

Полная версия

Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидео

Мода

Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

18 января 2017Кулакова Мария

"Мисс Вселенная 2017": кого назовут самой красивой девушкой планеты?

Красивейшие девушки мира дефилируют в купальниках

На филиппинском острове Себу сейчас очень горячо - именно сюда прилетели со всего мира главные красавицы, чтобы принять участие в конкурсе «Мисс Вселенная». Как обычно, перед финалом мероприятия, на котором будет объявлена самая красивая женщина мира, проходит генеральная репетиция шоу - дефиле в купальниках. Elle знакомит вас с самыми яркими образами и предлагает выбрать лучший.

Мисс Вселенная 2017

Представительница России

Мисс Вселенная 2017

Представительница Франции

Мисс Вселенная 2017

Представительница Китая

Мисс Вселенная 2017

Представительница Мьянмы

Мисс Вселенная 2017

Представительница США

Мисс Вселенная 2017

Опросы

Кто, по вашему мнению, достоин победы?
50%Россия32%Франция1%США7%Мьянма10%Китай

Стритстайл: самые модные мужчины МиланаНаших шьют: в моде стиль московских окраин

ELLE проекты

Французская легендаГорнолыжный отдых для всей семьи
Все лучшее сразуБьюти-подарки, которые приятно себе позволить
Золотой фонд БолливудаИндийские красавицы, покорившие Запад
Альтернатива гороскопуХарактеристика по месяцу рождения
Большие надеждыЗнаменитости, которые не оправдали ожиданий

Читайте также

Тренды15 культовых бьюти-трендов всех времен
НовостиДочки-матери: подробности конфликта в семье Ксении Собчак
ЗвездыЧто с ними не так: 8 красавиц, которым не везет в любви
НовостиБейонсе и Джей Зи: разводу все-таки быть?

ELLE рекомендует

Практика5 правил ухода за волосами в зимний период
Звездный стильПошли по верхам: зимняя одежда звезд
ПрактикаКто делает французскую моду сегодня
ТрендыНаших шьют: в моде стиль московских окраин

Лучшее на Elle

ЗвездыДороже «Оскара»: почему Джуд Лоу — главный актер сезона и мужчина мечты?
ЗдоровьеWellness: актуальные тенденции в области питания и фитнеса
ИнтервьюМилла Йовович: «Близкие ценят меня за то, что я всегда говорю им правду»
ПсихологияАльтернатива гороскопу: характеристика по месяцу рождения
ТрендыНаших шьют: в моде стиль московских окраин
Звездный стильПошли по верхам: зимняя одежда звезд
ПрактикаГимнастика для лица: как привести кожу в тонус
ПсихологияУроки буддизма: 20 правил на пути к счастью
КиноФильм недели: «Ла-Ла Ленд»
ПрактикаЛучшие продукты для лица не дороже 1 500 рублей
ТрендыВаше сиятельство: глиттер-стробинг
Практика10 процедур, последствия которых лучше переждать дома
Подпишитесь на нашу рассылкуРассылка ELLE
Цифровая версия журнала
Печатная
версия журналаОформить подписку
Мобильное приложение Elle.ru
БРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

Все статьи
© 2006-2016 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены

Читайте далее

Стритстайл: самые модные мужчины Милана

Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
Извините, произошла ошибка!
Попробуйте еще раз
Поздравляем!
Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно.
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.