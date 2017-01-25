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          25 января 2017

          Метаморфозис: новая коллекция Atelier Versace

          Донателла Версаче отказалась от формата показа в пользу закрытой презентации

          В этом сезоне одной из главных новостей, предваряющих Неделю Высокой моды в Париже, стал отказ Versace от привычного показа в пользу закрытой презентации, которая прошла на втором этаже бутика бренда на авеню Монтень. Темой новой коллекции, состоящей всего из 17 образов, стала красота преображения: работая с металлизированной цветовой гаммой в розовых, серых и темно-серебряных оттенках, Донателла Версаче сделала акцент на мастерской работе ателье бренда, сконцентрировавшись на четырех основных элементах: узлах, плиссировке, металле и натуральных материалах вроде перьев марабу. Результат – роскошные платья тончайшей работы, у которых есть все шансы отметиться на красной дорожке будущей церемонии «Оскар».

          Atelier Versace, весна-лето 2017
          Atelier Versace, весна-лето 2017
          Atelier Versace, весна-лето 2017
          Atelier Versace, весна-лето 2017
          Atelier Versace, весна-лето 2017
          Atelier Versace, весна-лето 2017
          Atelier Versace, весна-лето 2017
          Atelier Versace, весна-лето 2017
          Atelier Versace, весна-лето 2017
          Atelier Versace, весна-лето 2017
          Atelier Versace, весна-лето 2017
          Atelier Versace, весна-лето 2017
          Atelier Versace, весна-лето 2017
          Atelier Versace, весна-лето 2017
          Atelier Versace, весна-лето 2017
          Atelier Versace, весна-лето 2017
          Atelier Versace, весна-лето 2017

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