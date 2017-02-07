Место Риккардо Тиши в Givenchy может занять Вирджил Абло

В конце прошлой недели подтвердились слухи об уходе Риккардо Тиши из Givenchy, где дизайнер проработал 12 лет. Представители бренда не стали комментировать, кто придет ему на смену. Тем не менее, в fashion-кулуарах активно обсуждают самого вероятного кандидата на позицию креативного директора французской марки. Им называют Вирджила Абло – создателя бренда Off-White и креативного директора Канье Уэста. В пользу этих предположений говорит и то, что Абло уже заявлял о своем желании возглавить один из luxury брендов.

«Мой сценарий – развивать и создавать что-то принципиально новое для модной индустрии, используя свой проект как объект исследования на тему того, как вдохнуть новую жизнь в люксовый бренд», - рассказывает Вирджил в интервью WWD. Кроме того, в арсенале дизайнера сотрудничество с самим Тиши, вместе с которым Абло работал над обложкой совместного альбома Канье Уэста и Jay-Z «Watch the Throne» и участие в конкурсе LVMH Prize, который проводится концерном, владеющим Givenchy.