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Мода

Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

07 февраля 2017

Место Риккардо Тиши в Givenchy может занять Вирджил Абло

По слухам, кандидатура дизайнера Off-White в топе претендентов на должность креативного директора марки

В конце прошлой недели подтвердились слухи об уходе Риккардо Тиши из Givenchy, где дизайнер проработал 12 лет. Представители бренда не стали комментировать, кто придет ему на смену. Тем не менее, в fashion-кулуарах активно обсуждают самого вероятного кандидата на позицию креативного директора французской марки. Им называют Вирджила Абло – создателя бренда Off-White и креативного директора Канье Уэста. В пользу этих предположений говорит и то, что Абло уже заявлял о своем желании возглавить один из luxury брендов.

«Мой сценарий – развивать и создавать что-то принципиально новое для модной индустрии, используя свой проект как объект исследования на тему того, как вдохнуть новую жизнь в люксовый бренд», - рассказывает Вирджил в интервью WWD. Кроме того, в арсенале дизайнера сотрудничество с самим Тиши, вместе с которым Абло работал над обложкой совместного альбома Канье Уэста и Jay-Z «Watch the Throne» и участие в конкурсе LVMH Prize, который проводится концерном, владеющим Givenchy.

Риккардо Тиши

Риккардо Тиши

Вирджил Абло

Вирджил Абло

Пока Абло и пресс-служба Givenchy отказываются подтверждать или опровергать эти слухи. Тем не менее, его кандидатура идеально вписывается в концепцию привлечения «новой крови» во главу марок с историей, превратившуюся в последние сезоны в главную тенденцию fashion-индустрии.

Off-White, осень-зима 2017

Off-White, осень-зима 2017

Off-White, осень-зима 2017

Off-White, осень-зима 2017

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Конец эпохи: Риккардо Тиши уходит из Givenchy

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