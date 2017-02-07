Место Риккардо Тиши в Givenchy может занять Вирджил Абло

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По слухам, кандидатура дизайнера Off-White в топе претендентов на должность креативного директора марки
В конце прошлой недели подтвердились слухи об уходе Риккардо Тиши из Givenchy, где дизайнер проработал 12 лет. Представители бренда не стали комментировать, кто придет ему на смену. Тем не менее, в fashion-кулуарах активно обсуждают самого вероятного кандидата на позицию креативного директора французской марки. Им называют Вирджила Абло – создателя бренда Off-White и креативного директора Канье Уэста. В пользу этих предположений говорит и то, что Абло уже заявлял о своем желании возглавить один из luxury брендов.
«Мой сценарий – развивать и создавать что-то принципиально новое для модной индустрии, используя свой проект как объект исследования на тему того, как вдохнуть новую жизнь в люксовый бренд», - рассказывает Вирджил в интервью WWD. Кроме того, в арсенале дизайнера сотрудничество с самим Тиши, вместе с которым Абло работал над обложкой совместного альбома Канье Уэста и Jay-Z «Watch the Throne» и участие в конкурсе LVMH Prize, который проводится концерном, владеющим Givenchy.
Риккардо Тиши
Вирджил Абло
Пока Абло и пресс-служба Givenchy отказываются подтверждать или опровергать эти слухи. Тем не менее, его кандидатура идеально вписывается в концепцию привлечения «новой крови» во главу марок с историей, превратившуюся в последние сезоны в главную тенденцию fashion-индустрии.
Off-White, осень-зима 2017
Off-White, осень-зима 2017
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