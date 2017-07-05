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    05 июля 2017

    Мелания Трамп на праздновании Дня независимости США

    Новый элегантный выход первой леди

    День независимости, который в США ежегодно отмечается 4 июля, — один из главных праздников для американцев. В его честь президент и первая леди страны Дональд и Мелания Трамп устроили на южной лужайке Белого дома пикник для военнослужащих.

    Поздравить всех жителей Америки президентская чета вышла на балкон своей вашингтонской резиденции. Мелания появилась перед собравшимися в платье Esteban Cortázar. Хотя первая леди сделала ставку на колумбийского дизайнера, она выразила свой патриотизм цветовой гаммой наряда: синий и белый являются символичными для американцев.

    Дональд и Мелания Трамп

    getty images

    Дональд и Мелания Трамп
    Дональд и Мелания Трамп
    Дональд и Мелания Трамп
    Дональд и Мелания Трамп

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