Мелания Трамп на праздновании Дня независимости США

День независимости, который в США ежегодно отмечается 4 июля, — один из главных праздников для американцев. В его честь президент и первая леди страны Дональд и Мелания Трамп устроили на южной лужайке Белого дома пикник для военнослужащих.

Поздравить всех жителей Америки президентская чета вышла на балкон своей вашингтонской резиденции. Мелания появилась перед собравшимися в платье Esteban Cortázar. Хотя первая леди сделала ставку на колумбийского дизайнера, она выразила свой патриотизм цветовой гаммой наряда: синий и белый являются символичными для американцев.