Сексуальный гороскоп на июль sex-прогноз
Большой летний гороскоп 2017 прогноз для всех знаков Зодиака
Какое впечатление вы производите? тест ELLE
Москва, я люблю тебя! гид по столице
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидеоЭнциклопедия

  • вход

  •  
  • выход
    • Рассылка ElleiPad версия

    Полная версия

    Мода
    Красота
    Звезды
    Отношения
    Стиль жизни
    ELLE Decoration
    ГороскопыТестыКонкурсыВидеоЭнциклопедия

    Мода

    Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

    06 июля 2017

    Мелания и Иванка Трамп в Варшаве

    Яркие образы первой леди и старшей дочери президента США в Польше

    В эту пятницу в Гамбурге состоится саммит «Большой двадцатки», на который президент США Дональд Трамп отправился в сопровождении супруги Мелании Трамп, а также старшей дочери и своей «правой руки» Иванки и ее мужа Джареда Кушнера. По дороге чета Трамп на один день заехала в Варшаву, чтобы пообщаться с польским президентом Анджеем Дудой.

    По трапу самолета, приземлившегося в столице Польши, Мелания Трамп спустилась в изумрудно-зеленом тренче Diane von Furstenberg. Из аксессуаров первая леди выбрала принтованный платок в тон.

    Иванка Трамп представила total look винного цвета. Брючный костюм Escada с топом того же оттенка подчеркивал стройную фигуру дочери Дональда Трампа и матери троих детей.


    Мелания и Дональд Трамп
    Мелания и Дональд Трамп
    Мелания и Дональд Трамп
    Иванка Трамп и Джаред Кушнер
    Иванка Трамп и Джаред КушнерФОТОGetty Images

    Материалы по темам

    ЭнциклопедияБРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

    Все статьи
    © 2006-2017 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены
    Оставайтесь в курсе новых событий в мире звезд, моды и красоты

    Получать уведомления

    X
    Если вы забыли пароль, вы можете восстановить его здесь
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
    Извините, произошла ошибка!
    Попробуйте еще раз
    Поздравляем!
    Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно.
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.
    Извините,
    произошла ошибка!
    Пробуйте еще раз