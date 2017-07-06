Мелания и Иванка Трамп в Варшаве

В эту пятницу в Гамбурге состоится саммит «Большой двадцатки», на который президент США Дональд Трамп отправился в сопровождении супруги Мелании Трамп, а также старшей дочери и своей «правой руки» Иванки и ее мужа Джареда Кушнера. По дороге чета Трамп на один день заехала в Варшаву, чтобы пообщаться с польским президентом Анджеем Дудой.

По трапу самолета, приземлившегося в столице Польши, Мелания Трамп спустилась в изумрудно-зеленом тренче Diane von Furstenberg. Из аксессуаров первая леди выбрала принтованный платок в тон.

Иванка Трамп представила total look винного цвета. Брючный костюм Escada с топом того же оттенка подчеркивал стройную фигуру дочери Дональда Трампа и матери троих детей.