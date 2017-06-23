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Мода

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23 июня 2017

Мелания и Иванка Трамп на пикнике конгрессменов в Белом доме

Романтичные образы первой леди и дочери президента для вечеринки в саду

Вчера днем Дональд и Мелания Трамп провели свой первый пикник конгрессменов в качестве президента и первой леди. Традиционная вечеринка, которую придумал еще Рональд Рейган, проходит каждое лето на южной лужайке Белого дома.

Помогать супругам вызвалась «правая рука» президента и его старшая дочь Иванка. На праздник в саду она пришла в компании мужа Джареда Кушнера и детей: Арабеллы, Теодора и Джозефа.

Миссис Трамп выбрала для вечеринки летнее белое платье Mary Katrantzou в цветную клетку. Иванка же остановилась на платье с открытыми плечами и цветочным принтом.

Мелания Трамп

Мелания Трамп

Иванка Трамп

Иванка Трамп

Мелания и Дональд Трамп

Мелания и Дональд Трамп

Мелания и Дональд Трамп

Мелания и Дональд Трамп

Мелания и Дональд Трамп

Мелания и Дональд Трамп

Иванка Трамп с дочерью Арабеллой

Иванка Трамп с дочерью Арабеллой

ФОТОGetty Images, Legion Media

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