Мелания и Иванка Трамп на пикнике конгрессменов в Белом доме

Вчера днем Дональд и Мелания Трамп провели свой первый пикник конгрессменов в качестве президента и первой леди. Традиционная вечеринка, которую придумал еще Рональд Рейган, проходит каждое лето на южной лужайке Белого дома.

Помогать супругам вызвалась «правая рука» президента и его старшая дочь Иванка. На праздник в саду она пришла в компании мужа Джареда Кушнера и детей: Арабеллы, Теодора и Джозефа.

Миссис Трамп выбрала для вечеринки летнее белое платье Mary Katrantzou в цветную клетку. Иванка же остановилась на платье с открытыми плечами и цветочным принтом.