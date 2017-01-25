Материалы по делу: главное о показе Viktor & Rolf Couture

В своей кутюрной коллекции Виктор Хорстинг и Рольф Снорен продолжают темы, начатые еще в прошлом сезоне – деконструкция и абстракция. Как когда-то кубисты Пикассо и Брак раскладывали обыденные вещи на составные элементы, Viktor & Rolf растаскивают по частям свои предыдущие коллекции. Тюлевые оборки, отрезы принтованной ткани, кружева и шелка складываются в платья, юбки, блузки и брюки. Здесь речь идет не только о кутюре и беспрецедентном исполнении (обратите внимание на золотую окантовку, соединяющую или разделяющую разные по текстуре части) – Виктор и Рольф заявляют о важности социальной ответственности и утилизации вещей. «Не покупайте того, что не будете носить – а что не носите, преобразуйте в нечто новое и необычное!», - можно сказать, что девиз кутюрной линии бренда звучит сегодня именно так.