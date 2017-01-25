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Мода

Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

25 января 2017

Материалы по делу: главное о показе Viktor & Rolf Couture

Новая коллекция дуэта носит название «Бульвар разбитых мечтаний»

В своей кутюрной коллекции Виктор Хорстинг и Рольф Снорен продолжают темы, начатые еще в прошлом сезоне – деконструкция и абстракция. Как когда-то кубисты Пикассо и Брак раскладывали обыденные вещи на составные элементы, Viktor & Rolf растаскивают по частям свои предыдущие коллекции. Тюлевые оборки, отрезы принтованной ткани, кружева и шелка складываются в платья, юбки, блузки и брюки. Здесь речь идет не только о кутюре и беспрецедентном исполнении (обратите внимание на золотую окантовку, соединяющую или разделяющую разные по текстуре части) – Виктор и Рольф заявляют о важности социальной ответственности и утилизации вещей. «Не покупайте того, что не будете носить – а что не носите, преобразуйте в нечто новое и необычное!», - можно сказать, что девиз кутюрной линии бренда звучит сегодня именно так.

Материалы по делу: главное о показе Viktor & Rolf Couture
Материалы по делу: главное о показе Viktor & Rolf Couture
Материалы по делу: главное о показе Viktor & Rolf Couture
Материалы по делу: главное о показе Viktor & Rolf Couture
Материалы по делу: главное о показе Viktor & Rolf Couture
Материалы по делу: главное о показе Viktor & Rolf Couture
Материалы по делу: главное о показе Viktor & Rolf Couture
Материалы по делу: главное о показе Viktor & Rolf Couture
Материалы по делу: главное о показе Viktor & Rolf Couture
Материалы по делу: главное о показе Viktor & Rolf Couture
Материалы по делу: главное о показе Viktor & Rolf Couture
Материалы по делу: главное о показе Viktor & Rolf Couture
Материалы по делу: главное о показе Viktor & Rolf Couture
Материалы по делу: главное о показе Viktor & Rolf Couture
Материалы по делу: главное о показе Viktor & Rolf Couture
Материалы по делу: главное о показе Viktor & Rolf Couture
Материалы по делу: главное о показе Viktor & Rolf Couture
Материалы по делу: главное о показе Viktor & Rolf Couture
Материалы по делу: главное о показе Viktor & Rolf Couture
Материалы по делу: главное о показе Viktor & Rolf Couture
Материалы по делу: главное о показе Viktor & Rolf Couture
Материалы по делу: главное о показе Viktor & Rolf Couture

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