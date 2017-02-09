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Мода

Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

09 февраля 2017

Louis Vuitton представил новую коллекцию Gifting

Аксессуары можно приобрести с 9 февраля в ГУМе

Louis Vuitton представляет новую коллекцию дизайнерских аксессуаров, среди которых оригинальные сувениры, канцелярские принадлежности и прочие приятные мелочи, которые помогут сделать каждый день особенным. Коллекция разделена на три тематические категории.

Линия «Искусство письма» включает полезные аксессуары, которые украсят любое рабочее место: стаканы для ручек, графитовые карандаши, бювары, декоративные закладки, кожаные штемпельные подушки и блокноты с фирменным тиснением Malletage.

NOTEBOOKS AND VALET TRAYS
PENCIL HOLDERS
BOOKMARKS AND PENCILS
INK PADS

Категория «Искусство деталей» состоит из предметов декора: изящных футляров, украшенных кожаной мозаикой с цветком Monogram, фоторамок, фарфоровых подносов для мелочей с иллюстрациями путешествий начала XX века, карманных зеркал в кожаном футляре.

tray
box

Линия «Искусство игры» напоминает нам о том, что игры занимают ключевое место в наследии Louis Vuitton. Здесь представлены наборы игральных костей и колоды карт с фирменной символикой; волчки, йо-йо и плюшевый медвежонок Луи из кожи.

CARD POUCHES DICE POUCHES AND SPINNING TO
cards

Новая коллекция Gifting представлена эксклюзивно в ГУМе.

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