Ли-Лу Fashion Awards 2016: главное о церемонии

Шоу-рум Ли-Лу на один вечер превратился в центр российской модной индустрии. Именно там прошла юбилейная 5-я торжественная церемония вручения премии Ли-Лу Fashion Awards 2016. Награды в различных номинациях получили ведущие глянцевые издания, сайты, редакторы и стилисты. В том числе журнал ELLE, удостоенный премии в номинации “Лучшая аксессуарная съемка”. Поддержать номинантов и поздравить победителей в шоу-рум Ли-Лу пришли не только представители фэшн-индустрии, но и звезды шоу-бизнеса: актрисы Ксения Князева и Рената Пиотровски, телеведущие Артем Королев и Милана Королева, солист балета Большого театра Андрей Меркурьев.