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Мода

Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

03 февраля 2017

Ли-Лу Fashion Awards 2016: главное о церемонии

На трехгорной мануфактуре состоялось вручение ежегодной национальной премии в области моды

Li-Lu

Шоу-рум Ли-Лу на один вечер превратился в центр российской модной индустрии. Именно там прошла юбилейная 5-я торжественная церемония вручения премии Ли-Лу Fashion Awards 2016. Награды в различных номинациях получили ведущие глянцевые издания, сайты, редакторы и стилисты. В том числе журнал ELLE, удостоенный премии в номинации “Лучшая аксессуарная съемка”. Поддержать номинантов и поздравить победителей в шоу-рум Ли-Лу пришли не только представители фэшн-индустрии, но и звезды шоу-бизнеса: актрисы Ксения Князева и Рената Пиотровски, телеведущие Артем Королев и Милана Королева, солист балета Большого театра Андрей Меркурьев.


Li-Lu
премия ELLE

Олег оболонский

Андрей Меркурьев

Андрей Меркурьев

Рената Пиотровски

Рената Пиотровски

Милана Королева

Милана Королева

Артем Королев

Артем Королев

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