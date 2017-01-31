Леди Гага стала новым лицом Tiffany & Co.

В полку звездных амбассадоров Tiffany & Co. прибыло – бренд объявил, что новым рекламным лицом этого сезона стала Леди Гага. Певица примет участие в рекламной кампании Legendary Style, в которой представит новую ювелирную коллекцию Tiffany City HardWear. Увидеть поп-диву в новом амплуа можно будет 5 февраля – марка представит 60-секундный мини-фильм с ее участием во время культового Супербоула.

«Ньюйоркцы рождаются с осознанием того, что Тиффани – это лучшее, это место, где происходит волшебство. Бренд – настоящая легенда, но при этом он движется вперед и эволюционирует», – рассказывает о своем отношении к марке Леди Гага. – «Для меня, Тиффани – это воплощение классического американского украшения».