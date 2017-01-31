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Мода

Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

31 января 2017

Леди Гага стала новым лицом Tiffany & Co.

Бренд представит рекламный ролик с певицей 5 февраля

В полку звездных амбассадоров Tiffany & Co. прибыло – бренд объявил, что новым рекламным лицом этого сезона стала Леди Гага. Певица примет участие в рекламной кампании Legendary Style, в которой представит новую ювелирную коллекцию Tiffany City HardWear. Увидеть поп-диву в новом амплуа можно будет 5 февраля – марка представит 60-секундный мини-фильм с ее участием во время культового Супербоула.

«Ньюйоркцы рождаются с осознанием того, что Тиффани – это лучшее, это место, где происходит волшебство. Бренд – настоящая легенда, но при этом он движется вперед и эволюционирует», – рассказывает о своем отношении к марке Леди Гага. – «Для меня, Тиффани – это воплощение классического американского украшения».

Леди Гага стала новым лицом Tiffany & Co.

Вдохновением для создания новой коллекции Tiffany City HardWear стал архивный унисекс-браслет 1971 года. Его лаконичный дизайн послужил основой целой линейки украшений из золота и серебра, в которую вошли серьги, кольца, колье и подвески. Старт продаж Tiffany City HardWear запланирован на 28 апреля, а предзаказ можно будет оформить уже с 5 февраля, после грандиозной премьеры рекламного ролика.

Леди Гага стала новым лицом Tiffany & Co.

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