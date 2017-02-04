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Мода

Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

04 февраля 2017

Lady in red: Мелания Трамп прилетела с мужем во Флориду

Первое совместное появление президента и первой леди США после инаугурации

Не фоне недавних слухов о разладе в отношениях Дональда и Мелании Трамп, избранный президент США с первой леди прибыли на выходные в Палм-Бич, Флорида. Как сообщают источники, супруги остановятся в резиденции Мар-а-Лаго, более известной как “Зимний Белый дом”, а также станут почетными гостями ежегодного бала Красного Креста.

Lady in red: Мелания Трамп прилетела с мужем во Флориду

Как и всегда все взгляды были прикованы к Мелании Трамп. Для перелета из Вашингтона во Флориду первая леди выбрала короткое красное платье-футляр с необычными расклешенными рукавами с высокими разрезами. Яркий наряд 46-летняя Мелания дополнила балетками и клатчем в тон, а также солнцезащитными очками.

Напомним, что по недавним сообщениям западных СМИ после инаугурации Мелания и Дональд Трампа жили отдельно: 45-й президент США приступил к своим обязанностям в Белом доме, а его супруга перебралась в Нью-Йорк вместе с 10-летним сыном Бэрроном. Несколько дней назад Дональд Трамп нанес свой первый официальный визит на базу военно-морских сил США. Роль первой леди в поездке исполняла старшая дочь политика Иванка, тем самым вызвав очередную волную слухов о проблемах в отношениях Дональда и Мелании.

Lady in red: Мелания Трамп прилетела с мужем во Флориду
Lady in red: Мелания Трамп прилетела с мужем во Флориду

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Мелания Трамп: «Я буду жить рядом с мужем»

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