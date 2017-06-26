Купальники со стразами

Cобираясь этим летом на пляж, стоит прихватить с собой бикини или закрытый купальник со стразами. Несмотря на свою неоднозначность, этот тренд постепенно возвращается в моду, все чаще мелькая на страницах модных журналов и на главных пляжах планеты. Оригинальный дизайн эффектно смотрится на солнце и выступает достойным элементом вечернего гардероба на курорте, заменяя классическое нижнее белье. ELLE - о самых модных купальниках со стразами.

Куда носить купальник со стразами? Во-первых, на пляж с парео или пляжной юбкой. Купальник в стразах трудно обойти вниманием: переливающиеся кристаллы обязательно привлекут к себе взгляд окружающих. Во-вторых, под платье или топ, отправляясь на вечеринку. Особенно для вечернего образа подойдет купальник со стразами Сваровски: его можно носить под полупрозрачную шелковую тунику вместо бюстгальтера, ведь курортный вечер может закончиться танцами в бассейне. В-третьих, красочный купальник со стразами, напоминающий костюм для художественной гимнастики, можно носить и на утреннюю йогу — гламурный штрих воскресным утром во время каникул не повредит!

Asos

Norma Camali

Выбирая новый купальник со стразами, важно помнить о ключевых функциях этого предмета летнего гардероба. Он должен быть прочным и эластичным, обеспечивать максимальный комфорт и удобство, но самое главное, должен хорошо сидеть, то есть выигрышно подчеркивать достоинства и мастерски скрывать недостатки фигуры. Надо отметить, что благодаря своей эффектной отделке купальник со стразами успешно отвечает всем вышеперечисленным критериям. Он яркий и эффектный, эластичный и комфортный, а правильно выбранный рисунок подчеркивает достоинства фигуры.

В коллекциях ведущих марок пляжной одежды этого лета представлены самые разнообразные модели купальников со стразами и декоративными камнями: от ультраоткрытых треугольных бикини с кисточками до монокини и трикини. Стразы украшают бюстгальтеры и монокини и в виде россыпи, и собираясь в один рисунок, и в качестве окантовки и едва различимых элементов декора на лямках и фринже.

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La Perla Roberto Cavalli Stella Mccartney Prism Agent by Agent Provocateur

Эффектнее всего стразы смотрятся на купальниках — как закрытых, так и открытых — черного и белого цветов или более приглушенных нейтральных оттенков. На купальниках и бикини с ярким принтом стразы менее заметны, а потому часто используются в качестве стильного акцента, в особенности на лямках или в пространстве между чашками бюстгальтера.



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River Island River Island Camilla

Если в планах на это лето покупка нового купальника не стояла, но тренду следовать очень хочется, можно украсить стразами и свой любимый купальник, вооружившись лишь набором страз, утюгом (стразы отлично приклеиваются с помощью раскаленного утюга) или пистолетом с силиконовым клеем и пинцетом. Почему бы не дать волю своей фантазии?