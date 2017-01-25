Кукольный театр: главное о показе Zuhair Murad Couture

Дженнифер Лопес, Блейк Лайвли, Дита фот Тиз, Приянка Чопра, и это только начало списка звездных поклонниц бренда Zuhair Murad. Ливанскому дизайнеру Зухару Мураду, похоже, удалось вывести идеальную формулу наряда для красной ковровой дорожки, хотя ее составляющие и кажутся на первый взгляд очевидными: сексуальность, женственность, роскошные ткани, богатый декор. Лейтмотив кутюрной коллекции – красочные фейерверки, во время которых согласно японской традиции принято загадывать желание. Цветные и серебристые «брызги» украшают пышные декольтированные платья, коктейльные платья в стиле диско с острыми плечами и шелковые комбинезоны с пышными рюшами. Еще один характерный элемент декора – крупные банты на талии или плече, которые на фоне ярких оттенков розового, синего, фиолетового, зеленого создают эффект куклы Barbie.