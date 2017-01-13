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Мода

Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

13 января 2017

Красивая жизнь: бутик Raschini в отеле The Ritz-Carlton Moscow

В самом центре Москвы открылся новый бутик известного итальянского бренда

В сердце Москвы, недалеко от Красной площади, в отеле The Ritz-Carlton открылся бутик знаменитого итальянского модного Дома Raschini. Место выбрано неслучайно: по замыслу представителей бренда, изысканная одежда, созданная вручную мастерами своего дела, идеально сочетается с роскошными интерьерами отеля. Кроме того, специально для посетителей гостиницы в бутике будет работать сервис по оперативному ремонту и пошиву одежды, а также по уходу за различными аксессуарами и ювелирными украшениями. Стоит отметить и то, что в новом бутике представлена лимитированная коллекция модного Дома, в которую вошли изделия из натурального меха и кожи исключительно высокого качества.

Красивая жизнь: бутик Raschini в отеле The Ritz-Carlton Moscow
Красивая жизнь: бутик Raschini в отеле The Ritz-Carlton Moscow
Красивая жизнь: бутик Raschini в отеле The Ritz-Carlton Moscow

Напомним, что Raschini славится безупречным качеством работ по индивидуальному пошиву одежды. К мастерам бренда обращаются многие видные деятели России. Это дополнительный раз подтверждает высокий уровень модного итальянского Дома.

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