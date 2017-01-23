Королева Испании: главное о показе Yanina Couture

Любовь матадора и балерины – дизайнер Юлия Янина рассказала зрителям целую романтическую историю на Неделе Высокой моды в Париже. Испанские мотивы очевидны в коротких жакетах-болеро, щедро вышитых шнурами, камнями и шелковой аппликацией. А так же в ярких, словно мулета на Корриде, вечерних платьях с контрастным и драматичным черным декором. Наряды с многослойными оборками и цветочной вышивкой напоминают о платьях темпераментных танцовщиц фламенко. Вторая часть коллекции раскрывает образ балерины – это воздушные платья телесных оттенков. Но даже в них угадывается влияние солнечной и жаркой Испании – в черных затейливых узорах, вышивках и мириадах воланов.