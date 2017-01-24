Конфетный период: показ Chanel Haute Couture в Париже

Очередной день Недели Высокой моды в Париже стартовал с показа новой коллекции Chanel Haute Couture. Шоу по традиции прошло в Гран-Пале, на этот раз декорированном зеркальными ширмами, плиткой и стойками с букетами белоснежных калл, между которыми пробирались к своим местам в первом ряду Ольга Куриленко , Инес де ля Фрессанж, G-Dragon, Элли Бамбер и другие знаменитые друзья бренда.

На контрасте с прошлой кутюрной коллекцией Chanel с прямыми отсылками к неоготике и викторианскому стилю haute couture нового сезона, по версии Карла Лагерфельда, — подчеркнуто женственный и роскошный. Пастельная цветовая гамма, банты, рюши, баски, пышные юбки, драпировки, пайетки, жемчуг, перья марабу — главные ингредиенты элегантного вечернего гардероба наступающей весны и лета.

Показ открыл блок неизменных твидовых костюмов конфетных оттенков с талией, акцентированной широкими ремнями из металлизированной кожи, чередующихся на подиуме с твидовыми платьями длины миди. Во второй части шоу к пастельной палитре добавился преобладающий серебряный цвет — дизайнер щедро украсил роскошные вечерние и коктейльные платья пайетками и жемчугом. Закрыла показ новая муза Карла Лагерфельда Лили-Роуз Депп — дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради представила пышное пастельно-розовое платье с юбкой и рукавами, собранными из десятков рюш.