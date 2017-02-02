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Мода

Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

02 февраля 2017

Конец эпохи: Риккардо Тиши уходит из Givenchy

Дизайнер оставляет бренд после 12 лет работы

В мире моды не бывает дыма без огня – курсирующие последний месяц слухи об уходе Риккардо Тиши из Givenchy подтвердились. Дизайнер оставляет марку после 12 лет успешной работы, всего через несколько дней после презентации мужской и кутюрной коллекций в Париже.

По слухам, причиной ухода послужило новое предложение о работе – итальянца переманила в свой бренд Донателла Версаче, с которой Тиши дружит не первый год. Последняя коллекция дизайнера будет представлена на Неделе моды в Париже 5 марта.

Риккардо Тиши уходит из Givenchy

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