Конец эпохи: Риккардо Тиши уходит из Givenchy

В мире моды не бывает дыма без огня – курсирующие последний месяц слухи об уходе Риккардо Тиши из Givenchy подтвердились. Дизайнер оставляет марку после 12 лет успешной работы, всего через несколько дней после презентации мужской и кутюрной коллекций в Париже.

По слухам, причиной ухода послужило новое предложение о работе – итальянца переманила в свой бренд Донателла Версаче, с которой Тиши дружит не первый год. Последняя коллекция дизайнера будет представлена на Неделе моды в Париже 5 марта.