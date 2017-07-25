Компания Pandora представила новую версию знакового украшения

Компания Pandora продолжает радовать и удивлять своих поклонников. На этот раз ювелиры датской марки представили обновленную версию знакового украшения – открытый браслет-трансформер Moments. Как и вся продукция компании, аксессуар выполнен из серебра 925 пробы с инкрустацией. Однако новую модель ювелиры дополнили двумя видами шармов-стопперов: минималистичными для образа в стиле casual и украшенными паве из кубического циркония для вечера. Серебряные стопперы оснащены силиконовыми вставками, которые разделяют шармы и фиксируют их на месте.

Браслет представлен в трех размерах. Как и прежде, из подвесок можно собрать уникальное украшение: комбинировать разные оттенки золота, гладкие и инкрустированные полудрагоценными камнями шармы, создавая неповторимые аксессуары.

Коллекция Moments отвечает философии бренда – шармы, нанизываемые на браслет, хранят воспоминания о значимых событиях и датах.