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    25 июля 2017

    Компания Pandora представила новую версию знакового украшения

    Ювелиры бренда создали открытый браслет-трансформер Moments

    Компания Pandora продолжает радовать и удивлять своих поклонников. На этот раз ювелиры датской марки представили обновленную версию знакового украшения – открытый браслет-трансформер Moments. Как и вся продукция компании, аксессуар выполнен из серебра 925 пробы с инкрустацией. Однако новую модель ювелиры дополнили двумя видами шармов-стопперов: минималистичными для образа в стиле casual и украшенными паве из кубического циркония для вечера. Серебряные стопперы оснащены силиконовыми вставками, которые разделяют шармы и фиксируют их на месте.

    Компания Pandora представила новую версию знакового украшения

    Браслет представлен в трех размерах. Как и прежде, из подвесок можно собрать уникальное украшение: комбинировать разные оттенки золота, гладкие и инкрустированные полудрагоценными камнями шармы, создавая неповторимые аксессуары.

    Коллекция Moments отвечает философии бренда – шармы, нанизываемые на браслет, хранят воспоминания о значимых событиях и датах.

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    • Компания Pandora представила новую версию знакового украшения | галерея [1] фото [3]
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    • Компания Pandora представила новую версию знакового украшения | галерея [1] фото [5]

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