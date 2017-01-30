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Мода

Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

30 января 2017

Клэр Уэйт Келлер уходит из Chloé

Дизайнер покажет свою последнюю коллекцию 2 марта

Череда перестановок в модных брендах продолжается – издание Business of Fashion сообщило об уходе Клэр Уэйт Келлер из Chloé. Британка оставляет свою позицию после 6 лет работы в бренде. Ее финальной коллекцией для французской марки станет осень-зима 2017/2018, показ которой состоится 2 марта на Неделе моды в Париже.

Клэр Уэйт Келлер уходит из Chloé

Chloé пока не разглашает, кто займет место Келлер, однако в индустрии уверены – новым креативным директором станет Наташа Рэмси-Леви – правая рука Николя Жескьера. Сейчас Рэмси-Леви является старшим директором в Louis Vuitton, а ранее отвечала за пре-коллекции Balenciaga.

Клэр Уэйт Келлер уходит из Chloé

Chloé, весна-лето 2017

Клэр Уэйт Келлер уходит из Chloé

Chloé, весна-лето 2017

Клэр Уэйт Келлер уходит из Chloé

Chloé, весна-лето 2017

Клэр Уэйт Келлер уходит из Chloé

Chloé, весна-лето 2017

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