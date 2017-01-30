Клэр Уэйт Келлер уходит из Chloé

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Дизайнер покажет свою последнюю коллекцию 2 марта
Череда перестановок в модных брендах продолжается – издание Business of Fashion сообщило об уходе Клэр Уэйт Келлер из Chloé. Британка оставляет свою позицию после 6 лет работы в бренде. Ее финальной коллекцией для французской марки станет осень-зима 2017/2018, показ которой состоится 2 марта на Неделе моды в Париже.
Chloé пока не разглашает, кто займет место Келлер, однако в индустрии уверены – новым креативным директором станет Наташа Рэмси-Леви – правая рука Николя Жескьера. Сейчас Рэмси-Леви является старшим директором в Louis Vuitton, а ранее отвечала за пре-коллекции Balenciaga.
Chloé, весна-лето 2017
Chloé, весна-лето 2017
Chloé, весна-лето 2017
Chloé, весна-лето 2017
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