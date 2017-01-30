Клэр Уэйт Келлер уходит из Chloé

Череда перестановок в модных брендах продолжается – издание Business of Fashion сообщило об уходе Клэр Уэйт Келлер из Chloé. Британка оставляет свою позицию после 6 лет работы в бренде. Ее финальной коллекцией для французской марки станет осень-зима 2017/2018, показ которой состоится 2 марта на Неделе моды в Париже.