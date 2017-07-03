Классика жанра: показ Hermès Resort 2018

Элегантные слитные купальники, практичные комбинезоны ярких оттенков, лаконичные кожаные платья, свободные шорты и рубашки и монохромные платья длины миди – в коллекции Hermès Resort 2018 креативный директор бренда Надеж Ване-Цыбульски возвращается к первоначальному функционалу круизных линеек. Так, новая коллекция – конструктор идеального гардероба для путешествий, в котором нашлось место вещам для любых строчек в расписании современных джетсеттеров: от пляжа и прогулки на яхте до светского мероприятия со строжайшим дресс-кодом. Культовый аксессуар бренда – платки – на этот раз украсили рисунки, вдохновленные иллюстрациями из учебника по верховой езде XVII века. Тот же шелк стал основой для создания романтичных летящих платьев с рюшами, расставивших акценты в традиционно монохромной коллекции марки.