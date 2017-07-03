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    Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

    03 июля 2017

    Классика жанра: показ Hermès Resort 2018

    Надеж Ване-Цыбульски – о золотом стандарте круизного гардероба

    Элегантные слитные купальники, практичные комбинезоны ярких оттенков, лаконичные кожаные платья, свободные шорты и рубашки и монохромные платья длины миди – в коллекции Hermès Resort 2018 креативный директор бренда Надеж Ване-Цыбульски возвращается к первоначальному функционалу круизных линеек. Так, новая коллекция – конструктор идеального гардероба для путешествий, в котором нашлось место вещам для любых строчек в расписании современных джетсеттеров: от пляжа и прогулки на яхте до светского мероприятия со строжайшим дресс-кодом. Культовый аксессуар бренда – платки – на этот раз украсили рисунки, вдохновленные иллюстрациями из учебника по верховой езде XVII века. Тот же шелк стал основой для создания романтичных летящих платьев с рюшами, расставивших акценты в традиционно монохромной коллекции марки.

    Hermès Resort 2018
    Hermès Resort 2018
    Hermès Resort 2018
    Hermès Resort 2018
    Hermès Resort 2018
    Hermès Resort 2018
    Hermès Resort 2018
    Hermès Resort 2018
    Hermès Resort 2018
    Hermès Resort 2018
    Hermès Resort 2018
    Hermès Resort 2018
    Hermès Resort 2018
    Hermès Resort 2018
    Hermès Resort 2018
    Hermès Resort 2018
    Hermès Resort 2018
    Hermès Resort 2018
    Hermès Resort 2018
    Hermès Resort 2018
    Hermès Resort 2018
    Hermès Resort 2018
    Hermès Resort 2018
    Hermès Resort 2018
    Hermès Resort 2018
    Hermès Resort 2018
    Hermès Resort 2018
    Hermès Resort 2018
    Hermès Resort 2018
    Hermès Resort 2018
    Hermès Resort 2018
    Hermès Resort 2018
    Hermès Resort 2018
    Hermès Resort 2018
    Hermès Resort 2018
    Hermès Resort 2018
    Hermès Resort 2018
    Hermès Resort 2018
    Hermès Resort 2018
    Hermès Resort 2018
    Hermès Resort 2018
    Hermès Resort 2018
    Hermès Resort 2018
    Hermès Resort 2018
    Hermès Resort 2018
    Hermès Resort 2018
    Hermès Resort 2018
    Hermès Resort 2018
    Hermès Resort 2018
    Hermès Resort 2018
    Hermès Resort 2018
    Hermès Resort 2018

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