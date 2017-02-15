Классика жанра: главное о показе Michael Kors Collection в Нью-Йорке

В этом сезоне все, кому не лень, критикуют нью-йоркскую Неделю моды, ссылаясь на рекордно малое количество удачных коллекций и интересных показов. На этом фоне выгодно выделяются шоу классиков американской моды, стабильно выдающих коммерчески успешные вещи, которые гарантированно разойдутся по гардеробам поклонников брендов. Очередной тому пример – показ осенне-зимней коллекции Michael Kors Collection, собравший в первом ряду Блейк Лайвли, Эмили Ратаковски, Систин Сталлоне и Джордан Данн.

Героиня новой коллекции, образ которой на подиуме воплотили Эмбер Валлетта, Белла Хадид, Кендалл Дженнер, Эшли Грэм, Изабели Фонтана и еще пара десятков самых востребованных моделей последних сезонов, - по-прежнему воплощает традиционный американский шик с ностальгическими отсылками к 1970-м. В ее повседневном гардеробе – безупречно скроенные шерстяные костюмы и лаконичные пальто и отменный трикотаж, в вечернем – блестящие платья с запахом и драпировками с накинутыми поверх пальто из роскошного меха лисы. Вся коллекция – квинтэссенция роскоши в ее традиционном понимании, мастерски стилизованная по всем правилам современной практичной моды, диктуемым показами haute couture и ready-to-wear последних сезонов.