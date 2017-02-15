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Мода

Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

15 февраля 2017

Классика жанра: главное о показе Michael Kors Collection в Нью-Йорке

Что нужно знать об осенне-зимней коллекции бренда

В этом сезоне все, кому не лень, критикуют нью-йоркскую Неделю моды, ссылаясь на рекордно малое количество удачных коллекций и интересных показов. На этом фоне выгодно выделяются шоу классиков американской моды, стабильно выдающих коммерчески успешные вещи, которые гарантированно разойдутся по гардеробам поклонников брендов. Очередной тому пример – показ осенне-зимней коллекции Michael Kors Collection, собравший в первом ряду Блейк Лайвли, Эмили Ратаковски, Систин Сталлоне и Джордан Данн.

Блейк Лайвли

Блейк Лайвли

Эмили Ратаковски

Эмили Ратаковски

Систин Сталлоне

Систин Сталлоне

Джордан Данн

Джордан Данн

Героиня новой коллекции, образ которой на подиуме воплотили Эмбер Валлетта, Белла Хадид, Кендалл Дженнер, Эшли Грэм, Изабели Фонтана и еще пара десятков самых востребованных моделей последних сезонов, - по-прежнему воплощает традиционный американский шик с ностальгическими отсылками к 1970-м. В ее повседневном гардеробе – безупречно скроенные шерстяные костюмы и лаконичные пальто и отменный трикотаж, в вечернем – блестящие платья с запахом и драпировками с накинутыми поверх пальто из роскошного меха лисы. Вся коллекция – квинтэссенция роскоши в ее традиционном понимании, мастерски стилизованная по всем правилам современной практичной моды, диктуемым показами haute couture и ready-to-wear последних сезонов.

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