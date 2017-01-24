Ким Кардашьян создала коллекцию Kimoji-одежды

В 2015 году Ким Кардашьян презентовала набор ироничных эмодзи, которые назвала в свою честь — Kimoji. Приложение пользовалось такой популярностью, что «сломало» App Store: количество загрузок в секунду превысило несколько тысяч. Подобный успех сподвиг американскую телезвезду на развитие программы и перенос ее в реальность — Кардашьян создала коллекцию одежды и аксессуаров с одноименным названием.