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Мода

Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

24 января 2017

Ким Кардашьян создала коллекцию Kimoji-одежды

Звезда Instagram выпустила линию одежды и аксессуаров по мотивам собственного набора эмодзи

В 2015 году Ким Кардашьян презентовала набор ироничных эмодзи, которые назвала в свою честь — Kimoji. Приложение пользовалось такой популярностью, что «сломало» App Store: количество загрузок в секунду превысило несколько тысяч. Подобный успех сподвиг американскую телезвезду на развитие программы и перенос ее в реальность — Кардашьян создала коллекцию одежды и аксессуаров с одноименным названием.

Ким Кардашьян

Ким Кардашьян

В планах у Ким открыть целую сеть магазинов по всему миру, где будут продаваться футболки, свитшоты, нижнее белье, чехлы для iPhone, освежитель воздуха, серьги и чокеры с изображениями самой Ким и даже ее ягодиц.

Свитшот Kimoji

Свитшот Kimoji

Чехол для iPhone Kimoji

Чехол для iPhone Kimoji

Освежитель воздуха Kimoji

Освежитель воздуха Kimoji

ФОТОGetty Images

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