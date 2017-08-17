Кейт Мосс рассказала о съемке, которая сделала модель знаменитой

Модель Кейт Мосс рассказала о съемке, которая сделала ее знаменитой. Это была рекламная кампания аромата Obsession Calvin 1993 года, которую сделал Марио Тестино (на тот момент бойфренд Мосс). «Марио усердно работал. Он, в отличие от меня, был профессионалом, и фотографировал меня, даже когда я спала. Я просыпалась от щелчка Pentax. Для одного снимка я, например, лежала на диване несколько дней. Дней! Он говорил, чтобы я лежала и не двигалась» — прокомментировала съемку Мосс. Также модель рассказала, почему, на ее взгляд, снимки из 1990-х годов актуальны сейчас: «По фото чувствуется, что между мной и фотографом были очень чистые и честные отношения. На современных площадках такого не бывает». Также на днях вышла съемка, повторяющая настроение рекламы 1993 года: только теперь Кейт Мосс снял не Марио Сорренти, а ее новый бойфренд - Николай фон Бисмарк, праправнук канцлера Отто фон Бисмарка.