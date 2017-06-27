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Мода

Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

27 июня 2017

Катрин Денев стала лицом Louis Vuitton

Легендарная актриса снялась в новой рекламной кампании французского модного Дома

Креативный директор Louis Vuitton Николя Жескьер пригласил 73-летнюю Катрин Денев, легенду французского кино, сняться в новой рекламной кампании бренда. Первым кадром дизайнер поделился у себя в Instagram: на нем изображены Кевин Мишель в простой белой майке и роскошная Катрин Денев в черной кожаной куртке. Кампанию снимал Брюс Вебер — полную версию мы увидим совсем скоро. Для Денев это уже не первый опыт сотрудничества с Louis Vuitton. В 2013 году актриса вместе с Софией Копполой, Жизель Бундхен и Каролин де Мегрэ приняла участие в съемке последней коллекции Марка Джейкобса на посту креативного директора Дома.


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