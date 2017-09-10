10 фактов о Карле Лагерфельде, которые вы еще не знали

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Мода
Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.
Немецкому дизайнеру, арт-директору Chanel, Fendi и собственного бренда Karl Lagerfeld, сегодня исполняется 84 года. Вспоминаем факты из его жизни
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