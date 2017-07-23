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    23 июля 2017

    Кара Делевинь и Лили Роуз-Депп представили осенне-зимнюю коллекцию Chanel

    Главные музы Карла Лагерфельда в новой рекламной кампании

    Мы уже видели осенне-зимнюю коллекцию Chanel на подиуме, а теперь футуристичные толстовки с космическими принтами, объемные рубашки, свитера, украшенные стразами и серебром, примерили Кара Делевинь и Лили Роуз-Депп. Сегодня в сети появились первые снимки из новой рекламной кампании бренда, в которой главные музы Лагерфельда выглядят великолепно.

    Лили Роуз-Депп и Кара Делевинь

    На Лили Роуз-Депп прекрасно смотрится твидовый костюм на голое тело, а хулиганский образ Кары Делевинь подчеркивает белая шуба с серебряными вставками и крупные украшения, предназначенные, скорее, для рок-звезды, нежели для элегантной голливудской дивы. Дуэт моделей уже назвали самым удачным за всю историю рекламных кампаний бренда, ведь этих девушек сейчас обсуждает весь мир.

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    • Кара Делевинь и Лили Роуз Депп представили осенне-зимнюю коллекцию Chanel | галерея [1] фото [1]
    • Кара Делевинь и Лили Роуз Депп представили осенне-зимнюю коллекцию Chanel | галерея [1] фото [2]
    • Кара Делевинь и Лили Роуз Депп представили осенне-зимнюю коллекцию Chanel | галерея [1] фото [3]
    • Кара Делевинь и Лили Роуз Депп представили осенне-зимнюю коллекцию Chanel | галерея [1] фото [4]
    • Кара Делевинь и Лили Роуз Депп представили осенне-зимнюю коллекцию Chanel | галерея [1] фото [5]
    • Кара Делевинь и Лили Роуз Депп представили осенне-зимнюю коллекцию Chanel | галерея [1] фото [6]
    • Кара Делевинь и Лили Роуз Депп представили осенне-зимнюю коллекцию Chanel | галерея [1] фото [7]

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