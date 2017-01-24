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Мода

Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

24 января 2017

«Какой типаж!»: показ Vetements в Париже

Подборка модных стереотипов от Демны Гвасалии

Ажиотаж вокруг показов Vetements - естественное явление. Кто еще как не Демна Гвасалия может переврнуть представление о плюшевом костюме Juicy Couture, туфлях Manolo Blahnik и еще дюжине must have ключевых игроков мира моды? Что он и сделать на показе своей первой кутюрной коллекции. Показ в рамках мужской Недели моды мы ждали с не меньшим трепетом. Что еще, кроме деконструкции и свержения стереотипов Гвасалия сможет предложить? Коллекция с говорящим названием Stereotypes, показанная сегодня в Центре Помпиду, тоже открыто работает с клише. Здесь каждый может вспомнить свою школьную училку в полосатом костюме, металлиста из соседнего подъезда или просто посмеяться над самим собой. Похоже, что стремясь к самовыражению и уникальному стилю, в итоге мы все равно приходим общему знаменателю. Впрочем, радость узнавания и самоиронию никто не отменял.

"Какой типаж!": показ Vetements Couture в Париже
"Какой типаж!": показ Vetements Couture в Париже
"Какой типаж!": показ Vetements Couture в Париже
"Какой типаж!": показ Vetements Couture в Париже
"Какой типаж!": показ Vetements Couture в Париже
"Какой типаж!": показ Vetements Couture в Париже
"Какой типаж!": показ Vetements Couture в Париже
"Какой типаж!": показ Vetements Couture в Париже
"Какой типаж!": показ Vetements Couture в Париже
"Какой типаж!": показ Vetements Couture в Париже
"Какой типаж!": показ Vetements Couture в Париже
"Какой типаж!": показ Vetements Couture в Париже
"Какой типаж!": показ Vetements Couture в Париже
"Какой типаж!": показ Vetements Couture в Париже
"Какой типаж!": показ Vetements Couture в Париже
"Какой типаж!": показ Vetements Couture в Париже
"Какой типаж!": показ Vetements Couture в Париже
"Какой типаж!": показ Vetements Couture в Париже
"Какой типаж!": показ Vetements Couture в Париже
"Какой типаж!": показ Vetements Couture в Париже
"Какой типаж!": показ Vetements Couture в Париже
"Какой типаж!": показ Vetements Couture в Париже
"Какой типаж!": показ Vetements Couture в Париже
"Какой типаж!": показ Vetements Couture в Париже
"Какой типаж!": показ Vetements Couture в Париже
"Какой типаж!": показ Vetements Couture в Париже
"Какой типаж!": показ Vetements Couture в Париже

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