«Какой типаж!»: показ Vetements в Париже

Ажиотаж вокруг показов Vetements - естественное явление. Кто еще как не Демна Гвасалия может переврнуть представление о плюшевом костюме Juicy Couture, туфлях Manolo Blahnik и еще дюжине must have ключевых игроков мира моды? Что он и сделать на показе своей первой кутюрной коллекции. Показ в рамках мужской Недели моды мы ждали с не меньшим трепетом. Что еще, кроме деконструкции и свержения стереотипов Гвасалия сможет предложить? Коллекция с говорящим названием Stereotypes, показанная сегодня в Центре Помпиду, тоже открыто работает с клише. Здесь каждый может вспомнить свою школьную училку в полосатом костюме, металлиста из соседнего подъезда или просто посмеяться над самим собой. Похоже, что стремясь к самовыражению и уникальному стилю, в итоге мы все равно приходим общему знаменателю. Впрочем, радость узнавания и самоиронию никто не отменял.