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    Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

    04 июля 2017

    Какая нежность: показ Giambattista Valli Couture 

    Драпировки, тюль и пайетки в новой кутюрной коллекции дизайнера

    Нежнейшие платья с асимметричной юбкой и объемными цветочными аппликациями, яркие мини, расшитые пайетками, монохромные драпированные макси, напоминающие древнегреческие хитоны, и обязательные пышные пачки, завершающие шоу, - на показе осенне-зимней коллекции Giambattista Valli Couture дизайнер выступил в привычном амплуа, выпустив на подиум классический набор цитат на собственное творчество, заслуживший ему пул преданных поклонниц по всему миру.

    Героиня новой коллекции по-прежнему подчеркнуто женственна и облачена в вечерние платья всех мастей, воспевающие хрупкость и красоту женского тела и акцентирующие то изящные плечи и хрупкие ключицы, то бесконечные ноги в высоком вырезе юбки. Сочетать новую порцию зашкаливающе роскошных образов Валли предлагает с элегантными босоножками на головокружительным каблуке и платформе, лаконичными балетками с ремешком на щиколотке и крупными подвесками из полудрагоценных камней.

    Giambattista Valli Couture, осень-зима 2017
    Giambattista Valli Couture, осень-зима 2017
    Giambattista Valli Couture, осень-зима 2017
    Giambattista Valli Couture, осень-зима 2017
    Giambattista Valli Couture, осень-зима 2017
    Giambattista Valli Couture, осень-зима 2017
    Giambattista Valli Couture, осень-зима 2017
    Giambattista Valli Couture, осень-зима 2017
    Giambattista Valli Couture, осень-зима 2017
    Giambattista Valli Couture, осень-зима 2017
    Giambattista Valli Couture, осень-зима 2017
    Giambattista Valli Couture, осень-зима 2017
    Giambattista Valli Couture, осень-зима 2017
    Giambattista Valli Couture, осень-зима 2017
    Giambattista Valli Couture, осень-зима 2017
    Giambattista Valli Couture, осень-зима 2017
    Giambattista Valli Couture, осень-зима 2017
    Giambattista Valli Couture, осень-зима 2017

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