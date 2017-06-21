Как выглядит коллекция Зейна Малика для Versus Versace

Новость о том, что бойфренд Джиджи Хадид Зейн Малик будет сотрудничать со второй, более демократичной линией Versus Versace, появилась еще полгода назад. Наконец-то можно посмотреть на лукбук, в съемках которого приняли участие сам Зейн и Белла Хадид. В коллекцию вошли худи, свитшоты и спортивные штаны — все вещи унисекс преимущественно винных или темно-зеленых оттенков. Зейн обратил внимание, что использовал черты уличного стиля, которые ему хорошо знакомы: он вырос в крошечном Брадфорде в Уэст-Йоркшире, где в юношестве носил подделки под Versace. А теперь он сам приложил руку к созданию оригинальных вещей легендарного итальянского дома. Донателла Версаче призналась, что ей эта коллекция кажется очень личной: «Когда я смотрю на эти вещи, я вижу Зейна».