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Мода

Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

01 февраля 2017

Жасмин Сандерс стала новой посланницей Bulgari

Популярная модель предстала перед объективом Ричарда Аведона

Легендарный ювелирный Дом Bulgari представил свою новую музу – ей стала модель Жасмин Сандерс. Звезда Instagram присоединилась к компании знаменитых посланниц бренда и заняла нишу амбассадора марки в цифровом пространстве. Выбор Жасмин более чем оправдан – за жизнью 25-летней знаменитости в социальных сетях наблюдает больше 2 миллионов подписчиков.

Первая съемка для марки, в которой девушка приняла участие, состоялась в Нью-Йорке – культовый fashion-фотограф Майкл Аведон запечатлел Жасмин на фоне грандиозных нью-йоркских небоскребов. Сандерс позирует в украшениях из знаковых коллекции Bulgari Serpenti, Bulgari Bulgari и B.Zero, демонстрируя в кадре не только ювелирные изделия, но и сумки из коллекции аксессуаров марки.

Жасмин Сандерс стала новой посланницей Bulgari

Карьера Жасмин Сандерс стартовала, когда девушке было всего 13 лет. За 12 лет работы в модной индустрии одна из самых успешных моделей современности успела сняться практически у всех fashion-фотографов первого эшелона, заработать рекламный контракт с Ralph Lauren и утвердиться в качестве музы Пэт МакГрат. Все это – под пристальным вниманием миллионов подписчиков – Жасмин по праву считается одной из самых успешных моделей в диджитал-пространстве.

Жасмин Сандерс стала новой посланницей Bulgari
Жасмин Сандерс стала новой посланницей Bulgari
Жасмин Сандерс стала новой посланницей Bulgari
Жасмин Сандерс стала новой посланницей Bulgari
Жасмин Сандерс стала новой посланницей Bulgari
Жасмин Сандерс стала новой посланницей Bulgari
Жасмин Сандерс стала новой посланницей Bulgari
Жасмин Сандерс стала новой посланницей Bulgari
Жасмин Сандерс стала новой посланницей Bulgari

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