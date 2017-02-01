Жасмин Сандерс стала новой посланницей Bulgari

Легендарный ювелирный Дом Bulgari представил свою новую музу – ей стала модель Жасмин Сандерс. Звезда Instagram присоединилась к компании знаменитых посланниц бренда и заняла нишу амбассадора марки в цифровом пространстве. Выбор Жасмин более чем оправдан – за жизнью 25-летней знаменитости в социальных сетях наблюдает больше 2 миллионов подписчиков.

Первая съемка для марки, в которой девушка приняла участие, состоялась в Нью-Йорке – культовый fashion-фотограф Майкл Аведон запечатлел Жасмин на фоне грандиозных нью-йоркских небоскребов. Сандерс позирует в украшениях из знаковых коллекции Bulgari Serpenti, Bulgari Bulgari и B.Zero, демонстрируя в кадре не только ювелирные изделия, но и сумки из коллекции аксессуаров марки.