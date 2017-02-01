Жасмин Сандерс стала новой посланницей Bulgari

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Популярная модель предстала перед объективом Ричарда Аведона
Легендарный ювелирный Дом Bulgari представил свою новую музу – ей стала модель Жасмин Сандерс. Звезда Instagram присоединилась к компании знаменитых посланниц бренда и заняла нишу амбассадора марки в цифровом пространстве. Выбор Жасмин более чем оправдан – за жизнью 25-летней знаменитости в социальных сетях наблюдает больше 2 миллионов подписчиков.
Первая съемка для марки, в которой девушка приняла участие, состоялась в Нью-Йорке – культовый fashion-фотограф Майкл Аведон запечатлел Жасмин на фоне грандиозных нью-йоркских небоскребов. Сандерс позирует в украшениях из знаковых коллекции Bulgari Serpenti, Bulgari Bulgari и B.Zero, демонстрируя в кадре не только ювелирные изделия, но и сумки из коллекции аксессуаров марки.
Карьера Жасмин Сандерс стартовала, когда девушке было всего 13 лет. За 12 лет работы в модной индустрии одна из самых успешных моделей современности успела сняться практически у всех fashion-фотографов первого эшелона, заработать рекламный контракт с Ralph Lauren и утвердиться в качестве музы Пэт МакГрат. Все это – под пристальным вниманием миллионов подписчиков – Жасмин по праву считается одной из самых успешных моделей в диджитал-пространстве.
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