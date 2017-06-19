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Мода

Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

19 июня 2017

Jacquemus выпустил платье из соломенных шляп за $3000

Авангардный наряд, который невозможно носить

Французский дизайнер Симон Порт Жакмюс не раз признавался в любви малой родине — Провансу. Недавно он даже провел шоу Santons de Provence в родном Марселе, для которого устроил кастинг прямо на месте. А также выпустил книгу «Marseille, je t’aime» и организовал две fashion-выставки в местных музеях. Апогеем этой прованской истории стало платье, которое состоит из одних соломенных шляп, скрепленных черными шелковыми лентами. Модель выпустили эксклюзивно для онлайн-магазина Ssense, где платье предлагалось купить за $3,050. Видимо, желающих потратить несколько тысяч на соломенное платье, в котором невозможно сидеть, было немного, так что модель моментально попала в раздел «Распродажа».

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