Jacquemus выпустил платье из соломенных шляп за $3000

Французский дизайнер Симон Порт Жакмюс не раз признавался в любви малой родине — Провансу. Недавно он даже провел шоу Santons de Provence в родном Марселе, для которого устроил кастинг прямо на месте. А также выпустил книгу «Marseille, je t’aime» и организовал две fashion-выставки в местных музеях. Апогеем этой прованской истории стало платье, которое состоит из одних соломенных шляп, скрепленных черными шелковыми лентами. Модель выпустили эксклюзивно для онлайн-магазина Ssense, где платье предлагалось купить за $3,050. Видимо, желающих потратить несколько тысяч на соломенное платье, в котором невозможно сидеть, было немного, так что модель моментально попала в раздел «Распродажа».