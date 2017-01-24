Изящные искусства: главное о показе Giambattista Valli Couture

От мастера бальных платьев джамбаттисты валли не ждешь ироничного отношения к моде - в его коллекциях всегда все серьезно и драматично: километры шлейфов, тяжелые украшения, вышивка, как в нарядах ренессанса. Но в весенне-летнее кутюрное шоу он все же смог включить человеческий, понятный всем нюанс - первые платья из атласного шелка выглядели так, будто их только что достали из шкафа и длительное там пребывание отпечаталось на этих вещах неприглядными складками. Конечно, это элемент кроя и работы с тканью, но как бонус - повод поиронизировать над тем, что современные женщины вечно в спешке и времени на отпариватель никогда не хватает.