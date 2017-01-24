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Мода

Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

24 января 2017

Изящные искусства: главное о показе Giambattista Valli Couture

Вышивки, мириады оборок, кружево и просто очень красивые платья в весенне-летней коллекции дизайнера

Изящные искусства: главное о показе Giambattista Valli Couture
Изящные искусства: главное о показе Giambattista Valli Couture
Изящные искусства: главное о показе Giambattista Valli Couture

От мастера бальных платьев джамбаттисты валли не ждешь ироничного отношения к моде - в его коллекциях всегда все серьезно и драматично: километры шлейфов, тяжелые украшения, вышивка, как в нарядах ренессанса. Но в весенне-летнее кутюрное шоу он все же смог включить человеческий, понятный всем нюанс - первые платья из атласного шелка выглядели так, будто их только что достали из шкафа и длительное там пребывание отпечаталось на этих вещах неприглядными складками. Конечно, это элемент кроя и работы с тканью, но как бонус - повод поиронизировать над тем, что современные женщины вечно в спешке и времени на отпариватель никогда не хватает.

Изящные искусства: главное о показе Giambattista Valli Couture
Изящные искусства: главное о показе Giambattista Valli Couture

В остальном это типичная коллекция Giambattista Valli - все те же пышные платья, ампир, скрупулезные вышивки, кружево, вечерние силуэты. То, за чем так приятно наблюдать на Неделе моды - и разглядывать платья итальянского дизайнера можно часами, что мы и предлагаем вам сделать.

Изящные искусства: главное о показе Giambattista Valli Couture
Изящные искусства: главное о показе Giambattista Valli Couture
Изящные искусства: главное о показе Giambattista Valli Couture
Изящные искусства: главное о показе Giambattista Valli Couture
Изящные искусства: главное о показе Giambattista Valli Couture
Изящные искусства: главное о показе Giambattista Valli Couture
Изящные искусства: главное о показе Giambattista Valli Couture
Изящные искусства: главное о показе Giambattista Valli Couture
Изящные искусства: главное о показе Giambattista Valli Couture
Изящные искусства: главное о показе Giambattista Valli Couture
Изящные искусства: главное о показе Giambattista Valli Couture
Изящные искусства: главное о показе Giambattista Valli Couture
Изящные искусства: главное о показе Giambattista Valli Couture
Изящные искусства: главное о показе Giambattista Valli Couture
Изящные искусства: главное о показе Giambattista Valli Couture
Изящные искусства: главное о показе Giambattista Valli Couture
Изящные искусства: главное о показе Giambattista Valli Couture

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