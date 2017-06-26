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Мода

Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

26 июня 2017

Иванка Трамп предстанет перед судом

Дочери президента США предъявили серьезные обвинения

В 2016 году итальянский бренд обуви Aquazzura обвинил компанию Иванки Трамп в плагиате: представители марки заявили, что у них украли дизайн босоножек Wild Thing Shoe. Плагиат Aquazzura нашли в модели Hettie. Также обувной бренд заявил, что из-за того, что версия Трамп стоит $150, а оригинал $800, они несут серьезные финансовые потери. Дочь президента США обязали явиться в суд для дачи показаний.

Иванка Трамп

Ранее адвокаты Иванки пытались убедить судью Кэтрин Форест, занимающуюся этим делом, что Трамп слишком занята в Белом доме, так как занимает должность помощника президента, однако их доводы были отклонены.

Хотя Иванка уточнила, что уже не является главой компании и не участвовала в разработке дизайна босоножек, юристы все же видят в публичных заявлениях дочери президента об активном участии в управлении компанией основание для ее вызова в суд.

Иванка Трамп

Учитывая высокий статус Иванки Трамп, судья разрешила ей давать показания не в Нью-Йорке, где ведется расследование, а в Вашингтоне, где она проживает. Также специально для Трамп ограничили время допроса до двух часов, но поставили при этом ограничение про сроку дачи показания до октября этого года.

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