Иванка Трамп предстанет перед судом

В 2016 году итальянский бренд обуви Aquazzura обвинил компанию Иванки Трамп в плагиате: представители марки заявили, что у них украли дизайн босоножек Wild Thing Shoe. Плагиат Aquazzura нашли в модели Hettie. Также обувной бренд заявил, что из-за того, что версия Трамп стоит $150, а оригинал $800, они несут серьезные финансовые потери. Дочь президента США обязали явиться в суд для дачи показаний.

Ранее адвокаты Иванки пытались убедить судью Кэтрин Форест, занимающуюся этим делом, что Трамп слишком занята в Белом доме, так как занимает должность помощника президента, однако их доводы были отклонены.

Хотя Иванка уточнила, что уже не является главой компании и не участвовала в разработке дизайна босоножек, юристы все же видят в публичных заявлениях дочери президента об активном участии в управлении компанией основание для ее вызова в суд.