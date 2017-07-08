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    Мода

    Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

    08 июля 2017

    Italiano vero: показ новой коллекции Dolce & Gabbana Alta Moda

    Дизайнеры представили осенне-зимнюю кутюрную коллекцию в Палермо

    Доменико Дольче и Стефано Габбана продолжают путешествие по обожаемой Италии в рамках показов своей кутюрной линии Alta Moda. На этот раз местом действия шоу выбрали живописное Палермо, конкретнее – знаменитый фонтан на Пьяцца Претория, вокруг которого выстроили подиум, символически закрытый красным ковром. На красной дорожке во время шоу отметились традиционные коды культового итальянского бренда – подчеркнуто женственные платья из кружева, шелка с яркими зарисовками на тему религии, цветущей природы и итальянских народных промыслов, щедро приправленные пайетками и массивными аксессуарами вроде золотых корон, головных уборов из перьев и барочных солнцезащитных очков.

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