Italiano vero: показ новой коллекции Dolce & Gabbana Alta Moda

Доменико Дольче и Стефано Габбана продолжают путешествие по обожаемой Италии в рамках показов своей кутюрной линии Alta Moda. На этот раз местом действия шоу выбрали живописное Палермо, конкретнее – знаменитый фонтан на Пьяцца Претория, вокруг которого выстроили подиум, символически закрытый красным ковром. На красной дорожке во время шоу отметились традиционные коды культового итальянского бренда – подчеркнуто женственные платья из кружева, шелка с яркими зарисовками на тему религии, цветущей природы и итальянских народных промыслов, щедро приправленные пайетками и массивными аксессуарами вроде золотых корон, головных уборов из перьев и барочных солнцезащитных очков.