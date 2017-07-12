Интересные факты о дизайнере по костюмам Эйко Исиоке

Сегодня исполняется 79 лет со дня рождения знаменитого дизайнера по костюмам Эйко Исиоки, обладательницы огромного количества престижных наград, в том числе и статуэтки «Оскар». Свою работу в Голливуде японка начала в 1985 году, после того как получила предложение создать образы для картины о жизни писателя Юкио Мисимы. Продюсером той ленты выступил сам Фрэнсис Форд Коппола, который был настолько впечатлен работой Эйко, что пригласил ее в качестве главного костюмера на съемочную площадку своего «Дракулы». Стоит ли говорить, что после выхода фильма на экраны японка сразу стала одной из самых главных претенденток на награду Киноакадемии в 1993 году, которую затем и получила.

Исиока с детства тяготела к рисованию. И это неудивительно, ведь ее отец всю жизнь занимался графическим дизайном. Но когда Эйко пришло время выбирать дальнейшую профессию, родители попытались отговорить ее от решения посвятить свою жизнь творчеству, но, как оказалось, безрезультатно. В конечном итоге будущий звездный костюмер получила диплом Токийского университета искусств и в 1961-ом начала работать в рекламном отделе косметического гиганта Shiseido, а спустя всего четыре года получила самую престижную в Японии награду в сфере рекламы.

Семидесятые были ознаменованы сменой вектора в жизни Исиоки, она начала пробовать себя в качестве стилиста рекламных кампаний. Героиней одного из роликов стала актриса Фэй Данауэй, что позволило Эйко начать знакомство с Голливудом. Кроме того, в 1987 году японка оформила обложку пластинки легендарного джазового музыканта Майлса Дейвиса Tutu, за которую получила премию «Грэмми» за лучшее оформление альбома.