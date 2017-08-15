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    15 августа 2017

    H&M Studio представили осеннюю коллекцию

    Свитеры с выскомим горлом, альпинийские ботинки и другие практичные вещи

    Шведский бренд H&M представили новую коллекцию Studio — подиумной линейки, которую марка выпускает два раза в год. В женскую коллекцию вошли свитеры с высоким горлом, платья с вырезом на спине, ботфорты на плоской подошве и вещи в спортивном стиле. В мужскую — расслабленные костюмы, брюки из лакированной кожи, свитшоты и пальто. Коллекция вдохновлена альпинизмом, поэтому на вещах можно рассмотреть функциональные детали: например, вязаные вещи снабжены вшитыми ремнями и прорезиненными пуговицами. Цены варьируются от 1699 рублей за шарф до 9999 руб. за пальто. Коллекцию начнут продавать с 14 сентября. Вещи будут доступны в онлайн-магазине бренда, а также во флагмане H&M на Тверской улице.

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