Шведский бренд H&M представили новую коллекцию Studio — подиумной линейки, которую марка выпускает два раза в год. В женскую коллекцию вошли свитеры с высоким горлом, платья с вырезом на спине, ботфорты на плоской подошве и вещи в спортивном стиле. В мужскую — расслабленные костюмы, брюки из лакированной кожи, свитшоты и пальто. Коллекция вдохновлена альпинизмом, поэтому на вещах можно рассмотреть функциональные детали: например, вязаные вещи снабжены вшитыми ремнями и прорезиненными пуговицами. Цены варьируются от 1699 рублей за шарф до 9999 руб. за пальто. Коллекцию начнут продавать с 14 сентября. Вещи будут доступны в онлайн-магазине бренда, а также во флагмане H&M на Тверской улице.